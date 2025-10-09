Ayolas: vecinos se manifiestan frente a Yacyretá por compromisos incumplidos

Desde las 6:30, unas 300 personas se concentraron frente al portón de ingreso a la sede. Los manifestantes exigen cinco puntos, entre ellos fuentes de trabajo y asistencia alimentaria.

Lea más: Senatur advierte sobre agencias de viaje que no esta habilitadas

Ostiano Aranda, vocero de la coordinadora, explicó que la protesta es pacífica y busca recordar a la EBY acuerdos pendientes desde septiembre de 2024. “Lo que más necesitamos es una audiencia con el director Luis Benítez. Mucho ya intentamos, pero no se puede hablar con él”, expresó.

Los reclamos incluyen: Limpieza de todos los barrios. Entrega de kits de alimentos. Ampliación y mejoras en el camposanto. Audiencia con el director Luis Benítez Cuevas. Obras de mejoramiento en el acceso a la ciudad, desde el pórtico hasta Villa Permanente (aprox. seis kilómetros).

Desde la institución respondieron que se trabaja en el cumplimiento de los compromisos, aunque reconocen que arrastran deudas de la administración anterior. Señalaron que las soluciones dependen de la disponibilidad de recursos financieros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cámara confirma condena del intendente cartista Hilario Adorno