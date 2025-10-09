Cámara confirma condena del intendente cartista Hilario Adorno

Los magistrados Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi confirmaron la condena de tres años y ocho meses de cárcel por lesión de confianza y administración en provecho propio para el intendente electo Hilario Adorno (ANR-HC), a quien se lo encontró culpable de utilizar dinero de los contribuyentes casadeños para pagar la primera cuota de una camioneta 0 Km. que puso a su nombre.

En junio pasado Adorno fue condenado, sin embargo, sus abogados Cristóbal Cáceres y Víctor Dante Gulino apelaron la sentencia, por lo que el caso fue remitido al Tribunal de Apelación Especializado en delitos económicos.

Los magistrados ayer encontraron que la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planas, Matías Garcete y Esa García, se ajustaba a derecho, pese a que la fiscala Teresilde Fernández, afín al clan Adorno, había señalado que la condena de tres años y ocho meses era un “agravio” e insistió en que solo debía ser de dos años.

Antecedentes de Hilario Adorno

La fiscala Fernández, en la argumentación de su contestación a la apelación que hizo Adorno a su condena, indicó que está de acuerdo con la condena, pero sostuvo que la pena debía ser solo de dos años.

La agente, quien quedó a cargo del juicio recién en marzo pasado, había solicitado la condena por lesión de confianza y pidió dos años de cárcel, con lo cual se maniobró para que el intendente cartista no pase un solo día tras las rejas.

Por otro lado, también la defensa de Adorno había solicitado reducir el radio de prohibición de acercarse a la sede municipal, de 500 metros a 100 metros, que le fue concedido.

Sin embargo, pese a la confirmación, Adorno no irá todavía a la cárcel pues aún puede solicitar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.