Embajada de Israel anuncia inicio del plan de Trump y liberación de rehenes en Gaza

La Embajada de Israel en Paraguay informó este jueves que el Gobierno israelí aprobó la primera fase del plan impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump, que contempla la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.

El anuncio se da tras más de dos años de conflicto en varios frentes, periodo en el que Israel asegura haber fortalecido su posición regional mediante la neutralización de líderes terroristas y golpes a las capacidades militares de sus adversarios.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el hecho como un “día histórico” y agradeció a las Fuerzas de Defensa de Israel por el sacrificio y la valentía demostrados. “Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos”, expresó.

Respaldo del Gobierno paraguayo

En Paraguay, el embajador de Israel, Amit Mekel, recordó que la noticia coincide con su primer año al frente de la misión diplomática en Asunción y agradeció el respaldo del Gobierno y del presidente Santiago Peña durante los momentos más difíciles. “Es una verdadera amistad basada en valores compartidos de fe, coraje y humanidad”, señaló Mekel.

Desde la representación diplomática destacaron que el inicio del plan abre un nuevo capítulo para Israel en su búsqueda de paz y estabilidad, al tiempo de reafirmar el compromiso con la protección de su pueblo y la seguridad regional.