Itauguá: recuerdan un aniversario más de la muerte del poeta y músico Félix Fernández

La Municipalidad de Itauguá, departamento Central, rendirá mañana un merecido tributo al recordado poeta y músico Félix Fernández, al recordarse los 41 años de su muerte (1898-1984).

El evento se desarrollará a la 9:30 en el salón auditorio municipal Don Gerardo Rodríguez. También la comuna realizará un reconocimiento a los artistas que dedicaron versos y músicas a la ciudad de Itauguá y al ñandutí.

El prolífico artista Félix Fernández falleció un 13 de setiembre y esa misma fecha fue establecida por la Municipalidad para declarar Día del Artista Itaugüeño. Los restos mortales descansan en el predio municipal.

“Este año se realiza la primera edición de reconocimiento a los artistas que dedicaron versos y músicas a la ciudad de Itauguá y al ñandutí, son 19 en total y el proyectista de este evento es el concejal Ángel Márquez”, expresó la directora de Educación y Cultura, Lourdes Villalba.

Los restos del recordado artista se encuentran en el predio de la Municipalidad local, en donde también fue erigido un monumento en su memoria.

Festival del Ñandutí

El próximo 1 de noviembre se realiza la XLVI edición del Festival del Ñandutí, en el local del Club Olimpia. Varios artistas nacionales y locales participarán de este tradicional evento.

El sábado 11 de octubre arrancan las actividades en conmemoración del Día Nacional del Ñandutí, en la plazoleta del templo local. Habrá feria de artesanía y patio de comidas.

También se realizará un concurso infantojuvenil de Ñandutí, reconocimientos a las reliquias vivientes y una peña folclórica, con artistas locales e invitados especiales.

Mediante la Ley n.º 6105/18, el Congreso Nacional estableció el Día Nacional del Ñandutí el segundo domingo de octubre, con el firme propósito de proteger y difundir la técnica artesanal del ñandutí, como elemento característico de la identidad cultural del país.

Mientras que el Festival del Ñandutí es considerado patrimonio cultural del folclore y la artesanía. Evento que lleva más de cuatro décadas de vigencia.