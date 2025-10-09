JEM pide copias de causa penal abierta a Walter Ramón Acosta

En la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de hoy, se tenía previsto seguir el análisis de la actuación de los tres camaristas de Alto Paraná acusados por haber revocado una orden de captura contra el abogado Walter Ramón Acosta, en marzo pasado.

En la época, el profesional del derecho tenía orden de captura por el golpe en el rostro propinado a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) durante una intervención a una estación de servicio de Tavapy (Alto Paraná) y accionó contra dicha orden desde la clandestinidad.

Sin embargo, este estudio se pospuso a pedido de la camarista Martha Isabel Acosta, quien a través de una nota presentada ayer, solicitó que se pida previamente informe sobre el estado actual del expediente penal.

Cámara de Alto Paraná excluyó querella del INTN

Acosta informa que el pasado 1 de setiembre, el Tribunal de Apelación de Alto Paraná revocó la resolución por la cual el juez Bernardo Silva Vera rechazó la excepción de falta de acción por carencia de legitimación activa, planteada por la defensa de Acosta con el propósito de excluir la querella adhesiva del INTN.

La resolución referida es el AI N° 278, firmado por los camaristas Miryam Felipa Meza de López, Nidia Estela Cáceres Díaz y Lilian Lorena Benitez Vallejo.

Acosta argumenta que el INTN no es parte en el expediente principal y por ese motivo, tampoco puede accionar ante el JEM.

JEM pidió expediente y carpeta fiscal

Por unanimidad, los miembros del JEM resolvieron posponer el estudio del caso para la próxima sesión y pedir copias actualizadas del expediente y de carpeta fiscal para interiorizarse de las últimas decisiones del caso.

Esta decisión es resultado del voto unánime de los Dres. César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, Derlis Maidana y Alicia Pucheta.

Además de Acosta, también han sido acusados ante los camaristas Raúl Insaurralde y Efrén Giménez.

Acusación contra Walter Ramón Acosta

El 24 de setiembre pasado, presentó ayer acusación contra el abogado Walter Ramón Acosta por los presuntos hechos de coacción, coacción grave y resistencia, debido a la agresión que realizó contra una funcionaria del INTN hace seis meses en un servicentro de Tavapy. El incidente fue grabado, rápidamente se viralizó en redes sociales y desató la indignación ciudadana.

De acuerdo con la imputación, los hechos sucedieron el 18 de marzo de 2025 cuando una comitiva del INTNse constituyó en el surtidor Nossapar, Distribuidor Tres Fronteras ubicado en el distrito altoparanaense de Tavapy para verificar el funcionamiento de los equipos de expendio de combustibles.

Durante el control, los técnicos constataron que tres picos de nafta súper arrojaban medidas fuera de la tolerancia permitida, lo que, según las normativas técnicas, conlleva una multa administrativa para la empresa.

En ese momento Acosta, quien era el representante legal de la empresa intervenida llegó al lugar sumamente ofuscado, profirió insultos y adoptó una conducta hostil contra los fiscalizadores. Posteriormente habría propinado un puntapié al funcionario del INTN Luis Armando Duarte.

Tras esa primera agresión, le golpeó en el rostro a la jefa de fiscalización Lourdes Sosa Cuevas, además de empujarla, acción que fue filmada por otro funcionario.