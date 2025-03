Procurador de la República presenta querella contra camaristas

La Procuraduría General de la República, en representación del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra los camaristas de Alto Paraná Efrén Giménez, Raúl Insaurralde y Marta Acosta, quienes revocaron la orden de captura del abogado Walter Acosta.

“Vinimos, junto a la directora del INTN, Lira Giménez, y el equipo jurídico que están trabajando en el caso, a acusar a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, que en forma inaudita le han otorgado el levantamiento del estado de rebeldía a una persona que se encontraba en rebeldía y que tan siquiera compareció a juicio, algo sumamente grave en el derecho”, explicó el Procurador General de la República, Marco Aurelio González.

“Acá no se le abofeteó solo a una mujer, se le abofeteó al Estado paraguayo y no vamos a tolerar esto”, sostuvo.

Los camaristas acusados alegaron en su momento que la medida tomada fue justamente para que esta persona se entregue.” Está fuera de lugar desde el momento que no pueden entender un recurso de apelación de alguien que no es parte del proceso. No se presentó al proceso y plantea un recurso de apelación desde la clandestinidad. Eso es inaudito, inadmisible”.

Víctimas y querellantes

“Uno de los hechos punibles de los que se le acusa a estar persona (el abogado Walter Ramón Acosta) es la de resistencia, la de obstruir la labor de los funcionarios del INTN. Y como somos parte del proceso como víctima y como querellante, somos parte legitimada para venir a presentar una acusación ante el Jurado”, remarcó Marco Aurelio González.

Luego agregó: “Acá hay que destacar que la única persona maltratada no fue la mujer y lo más grave que vemos es que también fueron maltratados los demás funcionarios que la acompañaban en su labor”.

“Son tres los camaristas que estamos acusando de manera formal ahora. Ante la gravedad del caso, los jueces tienen que ser demasiado celosos en la aplicación de la ley, como en cada caso. Pero cuando hay un hecho grave, mayor tiene que ser el cuidado. No puede ser que de manera tan laxa estén interpretando y aplicando la norma, y ejerciendo ese poder. Eso se llama abuso de poder y la justicia paraguaya no se merece a personas así”, sentenció.