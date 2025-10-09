Niños y adolescentes indígenas se reunirán en Asunción por el derecho a la tierra y la identidad

La Asociación Callescuela, junto con comunidades de los pueblos Avá Guaraní, Mbya Guaraní, Yshyr Chamacoco, Aché y Maká, llevarán a cabo el 4° Encuentro Intercultural de Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas bajo el lema “Conociendo nuestras raíces, fortaleciendo nuestra identidad, por el derecho a la tierra y a vivir con dignidad en la ciudad”.

La actividad se desarrollará el viernes 10 de octubre de 2025, de 8:00 a 12:00, en la Plaza Uruguaya de Asunción, en el marco del Día de la Resistencia y la Dignidad de los Pueblos Indígenas (12 de octubre). El acceso es libre y gratuito.

El encuentro busca ser un espacio de diálogo intercultural y expresión comunitaria, donde se visibilicen las identidades indígenas y se fortalezcan los lazos de pertenencia y orgullo cultural en contextos urbanos.

Cultura, arte y diálogo intercultural

Durante la jornada se compartirán momentos espirituales, artísticos y culturales, con danzas, cantos, comidas típicas y muestras de artesanía de los distintos pueblos.

También se realizará una Feria de Alimentos y Artesanías de los Pueblos Indígenas Urbanos, donde niñas, niños y adolescentes, junto a sus familias, expondrán y venderán sus productos como forma de apoyar la economía comunitaria y valorar sus saberes ancestrales.

Uno de los momentos más destacados será el espacio de diálogo y rendición de cuentas entre instituciones garantes de derechos, autoridades comunitarias y representantes indígenas, para conocer los avances y respuestas a las demandas planteadas a comienzos del año.

Así también, a las 11:30, se presentará Kunu’u Títeres con la obra “Todos los caminos conducen al monte”, un espectáculo que rescata las historias, tradiciones y valores de los pueblos indígenas a través del arte y la narración teatral.

Se espera una multitudinaria participación

Se espera la participación de unas 500 personas pertenecientes a nueve comunidades indígenas urbanas, entre ellas Cerro Poty, Yary Miri, Mbokajaty Miri, Takuapu Miri, Yvapovondy, Tarumandymi, Marín Ka’augy, Kuchingui Mairekoty y Maká.

Las delegaciones llegarán acompañadas de lideresas, líderes y facilitadoras comunitarias, quienes impulsan el trabajo colectivo por los derechos de la niñez indígena urbana.