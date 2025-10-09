PJC: Niña de 10 años revela mediante carta a docente que es víctima de agresión sexual de parte de su padre

Un terrible caso de abuso que tiene como víctima a una niña de 10 años conmociona a la comunidad de Pedro Juan Caballero y moviliza a los organismos de investigación criminal de la zona. Una niña escribió una carta dirigida a su profesora en la que confiesa que viene siendo víctima de abuso sexual desde sus 6 años y sindicó como autor a su propio padre biológico, de 45 años.

La denuncia fue formulada en la Comisaría Tercera de Pedro Juan Caballero, confirmó el subcomisario Carlos Alsina, subjefe de dicha dependencia policial.

Salud confirmó que sufrió abuso

De acuerdo con un informe de la Comisaría Tercera de la ciudad de Pedro Juan Caballero, la docente, apenas leyó la carta que le entregó la niña de 10 años, llamó a la madre. Posteriormente, la denuncia fue presentada ante la sede policial y se activó el protocolo para estos casos.

La víctima fue derivada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde se confirmó que la escolar sufrió abuso sexual.

“La pequeña sufrió el peor tipo de abuso sexual”, señalaron fuentes de la dependencia del Ministerio de Salud Pública.

Dicha diligencia se realizó bajo la supervisión del médico forense de la Fiscalía, César González. La inspección de la víctima fue realizada por las doctoras Ana Fernández y Julia Valdez, según la Policía Nacional.

Buscan al supuesto violador

El comisario general Ignacio Muñoz, director departamental de la Policía Nacional en Amambay, señaló a través de medios locales que los investigadores están en plena tarea de búsqueda del sospechoso del brutal hecho de violación para ponerlo a disposición de la justicia.

“Sus padres son separados, la niña convive con su madre, pero a veces se queda con el padre; esa circunstancia supuestamente era aprovechada para cometer el abuso”, indicó Muñoz en cuanto a las posibles circunstancias del sistemático abuso sexual.

Los nombres de los protagonistas del suceso se omiten en virtud del alcance de la ley en materia de protección de menores de edad, vigente en nuestro país.