Yaguarón: pareja fue condenada a siete años de cárcel por tenencia de drogas

El Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, presidido por el juez Pedro Nazer e integrado por los miembros Hugo Ignacio Ríos Alcaráz y Fabiola Quinteros, dictó una pena privativa de libertad de siete años para José Ireneo Acosta Amarilla (22 años) y María Celeste Mendoza Vera (19 años).

En juicio oral y público se comprobó la responsabilidad de la pareja en el hecho punible de tenencia de sustancias estupefacientes sin autorización, por lo que el tribunal les impuso una condena de siete años de prisión, conforme al artículo 27 de la Ley 1340/88.

El representante del Ministerio Público, el fiscal interino de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Eladio Cohene Estigarribia, manifestó su conformidad con la condena de siete años dictada por el Tribunal de Sentencia.

Antecedentes del suceso

El hecho se produjo el 29 de abril de 2022, aproximadamente a las 15:56, cuando una comitiva fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, junto con personal de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y agentes de la Comisaría local, allanaron de manera simultánea tres viviendas en el barrio San José.

Durante el procedimiento, fueron detenidos la pareja, y del poder de los ocupantes se incautaron 29 dosis de cocaína tipo crack, que se encontraban en una de las viviendas intervenidas.