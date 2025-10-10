ABC Color participa del AI Product Lab de Google y la SIP para innovar con inteligencia artificial

En su apuesta constante por la innovación y el periodismo de calidad, ABC Color ha sido seleccionado para formar parte del AI Product Lab, un programa pionero impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative. Nuestro medio es uno de los 45 elegidos de 12 países de la región para participar en esta iniciativa, diseñada para acelerar la adopción estratégica de la inteligencia artificial en las redacciones más influyentes de América Latina.

El futuro del periodismo se construye hoy, y la inteligencia artificial (IA) es una herramienta fundamental en esa transformación. Consciente de este desafío, ABC Color se integra a la vanguardia de la innovación regional al ser uno de los medios protagonistas del AI Product Lab, un programa de alto impacto que busca fortalecer las capacidades de los medios para incorporar la IA de manera responsable y eficiente en el servicio a nuestras audiencias.

La iniciativa, que comenzó en septiembre, es un espacio de formación y experimentación intensiva nos permitirá desarrollar nuevos productos periodísticos, optimizar nuestros flujos de trabajo y, en definitiva, ofrecer un mejor periodismo a nuestros lectores.

Más de 40 medios de 12 países se suman al AI Product Lab

El AI Product Lab es una alianza estratégica entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative para acelerar la transformación digital en el continente. El programa reúne a una comunidad diversa de 45 medios, incluyendo nativos digitales y tradicionales de toda la región.

“Estamos muy entusiasmados de ver la energía y el compromiso de los participantes del AI Product Lab en las primeras sesiones. En Google, creemos firmemente en el poder transformador de la inteligencia artificial para los medios de comunicación y estamos con mucha expectativa de ver las innovaciones en temas de producto que surgirán de este programa”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, quien destacó el compromiso de la organización en acompañar a los periodistas en este “proceso de cambio profundo”.

Desde Google, expresaron su entusiasmo por el potencial de la iniciativa. “Creemos firmemente en el poder transformador de la inteligencia artificial para los medios de comunicación y estamos con mucha expectativa de ver las innovaciones que surgirán de este programa”, expresó Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

El Lab, desarrollado por la consultora Marktube Group, está diseñado con un enfoque práctico y aplicable, combinando formación con expertos, talleres personalizados y la posibilidad de acceder a fondos para la implementación de los proyectos que se diseñen. ABC Color, junto a los medios paraguayos El Nacional y El Otro País, forma parte de la delegación nacional en este prestigioso laboratorio de ideas.

El objetivo final es generar un cambio cultural sostenible, alineando la visión de negocio con la ejecución editorial y tecnológica para enfrentar los retos del futuro.

Una comunidad que aprende en conjunto

Los 45 medios seleccionados conforman una comunidad diversa que incluye nativos digitales, medios tradicionales y regionales de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Bolivia: Cabildeo Digital, El Diario, Revista Nómadas

Costa Rica: CR Hoy, La Nación, Televisora de Costa Rica

Ecuador: Ecuavisa, El Diario, El Universo Ecuador, Expreso Ecuador, La Hora

El Salvador: Alharaca, Elsalvador.com, La Prensa Gráfica, Redacción Regional

Guatemala: Agencia Ocote, Prensa Libre, Ruda + Prensa Comunitaria

Honduras: Criterio.hn, Diario El Heraldo, Revista Estrategia & Negocios, Tu Nota

Nicaragua: 100% Noticias *, Confidencial*, Divergentes, La Prensa *

Paraguay: ABC Color, El Nacional, El Otro País

Panamá: La Prensa, Medcom

R. Dominicana: El Nuevo Diario, Grupo Diario Libre, Listín Diario, N Digital

Uruguay: Búsqueda, El Observador, El País, Montevideo Portal

Venezuela: 2001, Efecto Cocuyo, El Nacional, El Regional del Zulia, La Vida de Nos, Runrun.es * Medios en el exilio

Para asegurar una transformación efectiva, el programa está diseñado para involucrar a perfiles estratégicos y operativos de cada medio. La convocatoria se enfocó en directores, editores generales, responsables de producto e innovación, y líderes de equipos de tecnología y audiencias.