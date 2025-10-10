“China se reunificará inevitablemente”, refiere el Consulado de Sao Paulo

La representación diplomática en Brasil, que atiende el comercio con Paraguay, manifestó su rechazo en su totalidad a las afirmaciones de Taiwán que, a juicio de la delegación china, “ignoran los hechos y distorsionan la verdad”.

El documento diplomático esgrime argumentos históricos, jurídicos y políticos para reafirmar la posición de que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino.

La declaración pública, enviada también a la Redacción de ABC, menciona cuatro pilares fundamentales, entre las que enfatizan sobre la autoridad de la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1971 y subraya que esta resolución no solo reconoció a los representantes de la República Popular China como los únicos legítimos en la organización mundial, sino que también “expulsó a los representantes de Chiang Kai-shek”.

Lea más: China acusa a William Lai de llevar a Taiwán hacia una “peligrosa situación de guerra”

Este acto, argumenta el consulado, resolvió de manera exhaustiva la cuestión de la representación de China, incluyendo a Taiwán, y estableció sin ambigüedades -siempre según su criterio- que existe una sola China, descartando cualquier posibilidad de “dos Chinas” o “una China, un Taiwán”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Consulado chino afirma que “el estatus de Taiwán como parte de China nunca ha cambiado” y hace referencia a la “Declaración de El Cairo de 1943″ y a la “Declaración de Potsdam de 1945″, que estipularon la devolución de Taiwán por parte de Japón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La legación consular afirma también su nota que, tras la fundación de la República Popular China en 1949, este nuevo gobierno se convirtió en el único legítimo para representar a toda China, un cambio que, aseguran, no alteró la soberanía china sobre la isla según el derecho internacional.

Añaden el Principio de Una Sola China como un “consenso universal” de la comunidad internacional.

La nota destaca que 183 países han establecido relaciones diplomáticas con Pekín bajo este principio, mientras que solo 12 mantienen lazos formales con Taiwán (Nota de la Redacción: entre ellos Paraguay y Guatemala). Esta abrumadora mayoría, sostienen desde el Consulado chino, demuestra que cualquier desafío a este principio está “condenado al fracaso”.

Lea más: Viaje de 14 diputados a Taiwán se da en puertas de invitación de China

Por útimo, el comunicado arremete contra lo que describe como las “intenciones separatistas” de las autoridades actuales de Taiwán y acusa a la administración insular de difundir una “falsa narrativa de ‘democracia versus autoritarismo’” para encubrir sus actividades encaminadas a una “independencia”.

La declaración de la legación diplomática sentencia que, independientemente de sus esfuerzos, estas acciones no pueden alterar la “tendencia histórica de que China se reunificará inevitablemente”.

La nota del consulado en Sao Paulo refleja la postura inflexible de Pekín en un tema que considera de soberanía nacional, cerrando filas contra cualquier narrativa que pueda sugerir un estatus independiente para Taiwán en el escenario internacional.