Viaje de 14 diputados a Taiwán se da en puertas de invitación de China

Ayer arribaron 14 diputados de diferentes partidos a Taiwán, en un viaje oficial invitados por dicho país en medio de un ascendente “coqueteo” de China a nivel legislativo.

La comitiva internacional a Taiwán está encabezada por el propio presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, la cual tiene retorno marcado para el próximo lunes 13.

Según la escasa información proveída desde la Cámara Baja, el viaje fue pagado por los taiwaneses.

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, arribó a Taiwán al frente de una numerosa comitiva de legisladores, representantes de las distintas bancadas y espacios de poder de la Honorable Cámara”, informó ayer la Embajada de Taiwán en sus redes sociales.

Los diputados integrantes de la comitiva son: 1) Marcelo Salinas (PLRA): 2) Carlos Arrechea (ANR B); 3) Daniel Centurión (ANR, Añetete); 4) Rodrigo Gamarra (ANR, HC); 5) Juan Manuel Añazco (ANR, B); 6) Rocío Vallejo (PPQ); 7) embajador paraguayo ante Taiwán, Darío Filártiga, 8) Raúl Latorre (ANR; HC); 9) Miguel del Puerto (ANR, HC); 10) Graciela Aguilera (PLRA); 11) Rodrigo Blanco (PLRA); 12) Sebastián Remesowski (ANR, HC); 13) Héctor “Bocha” Figueredo (ANR-HC); 14) María Constancia Benítez (PLRA) y 15) Alejandro Aguilera (ANR, HC).

El viaje se da en medio de un intenso y reciente intento de ratificar la fidelidad entre Taiwán, el Congreso paraguayo y el gobierno de Santiago Peña, que como antecedente también registró la polémica donación de US$ 11 millones para mejoras en la sede legislativa.

Polémica por millonaria donación de Taiwán

Dicha donación se vio envuelta en polémica a raíz de los audios de la exsenadora expulsada Norma Aquino, Yamy Nal, quien acusó al presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, y otros colegas de supuestamente repartirse dicho dinero.

Esto estaría ligado también a un “lobby” parlamentario paralelo de China (país con el que no tenemos relaciones diplomáticas) que invitó a diputados a un viaje el próximo 19 de octubre, aunque hay presiones sobre los que se anoten.

Según fuentes consultadas, para el viaje a China se habían anotado ya varios legisladores, pero las presiones –como amenazas de anulación de visas por parte de los Estados Unidos de América (socio estratégico de Taiwán)– han hecho que al menos los colorados desistan de ir al viaje.

Hasta el momento, se mantendrían interesados en ir a China ocho diputados liberales y del tercer espacio (opositores), cuyos nombres aún no se han dado a conocer.

Hasta el momento, los principales diputados que defienden la idea de romper relaciones con Taiwán para negociar con China son el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Hugo Meza (ANR, B - Aliado Cartista), y el liberal opositor Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), quienes ya viajaron a China previamente.