Juez se prepara para ejecutar fianza de exdirector del Indert

El Juzgado Penal de Ejecución Especializado en Crimen Organizado Nº 3 dio un plazo de cinco días para que el exdirector regional del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el Chaco, Pedro Gómez de la Fuente se presente para cumplir su condena de 3 años y 6 meses de cárcel.

La pena establecida para Gómez de la Fuente es por cohecho pasivo y extorsión y fue dictada en el mismo juicio en el que igualmente condenado el exdiputado Carlos María Soler (Partido Patria Querida), quien fue sentenciado a 4 años de pena privativa de libertad.

De acuerdo con el auto interlocutorio (AI) N° 70, firmado ayer por el juez Carlos Mendoza Peña, el letrado deberá ponerse a disposición de juzgado o presentarse en una Comisaria o Penitenciaria habilitada dentro del plazo mencionado.

Juez ejecutará fianza real ofrecida por condenado

El magistrado explica que en caso de incumplimiento, una vez vencido el plazo inmediatamente y sin más tramites procederá a ejecución de la caución real ofrecida en ocasión de acceder a medidas sustitutivas de prisión, el 15 de octubre de 2019.

Para el efecto, el magistrado decretó embargo sobre la finca N° 32.618, del Distrito de La Recoleta propiedad de Delia Susana Gómez de la Fuente Antúnez y Carmen María Gómez de la Fuente Antúnez hasta cubrir G. 200 millones.

El juzgado ya notificó a las fiadoras de su decisión y solicitó la Dirección General de Registros Públicos informe sobre la condición de dominio del mismo.

El caso Indert

El 8 dejulio de2022, el Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García e integrado por Claudia Criscioni y Yolanda Morel, declaró probados “sin duda alguna” los hechos expuestos por el fiscal Leonardi Guerrero y condenó a Soler y a Gómez de la Fuente.

El Tribunal resaltó que en el juicio quedó probado que en el año 2019 los ahora condenados solicitaron US$ 125.000 al estanciero Albino Méndez para anular larevocación de adjudicación de un inmueble de 3.900 hectáreas ubicado en el Chaco y titular dicho inmueble junto a otro lote.

Méndez llegó a entregar a Soler dos cheques, uno por G. 100 millones y el otro por G. 60 millones. Ambos cheques fueron entregados luego a Gómezdela Fuente, para que los efectivizara.