Vallados en vereda de la Costanera ponen en riesgo a los transeúntes

Luego del evento Octoberfest, realizado la semana pasada, quedaron cercos metálicos sobre la vereda en la zona de la Costanera, lo que obliga a las personas que pasan por la zona a bajarse al asfaltado para seguir avanzando. Esto genera mucho peligro, atendiendo la cantidad de vehículos que circulan por la zona.