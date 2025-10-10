Vallados en vereda de la Costanera ponen en riesgo a los transeúntes

Unos vallados ubicados sobre la vereda en la zona cercana a la Biblioteca del Congreso obstaculizan las veredas de la Costanera Norte de Asunción.
Ante esta situación, los peatones y las personas que realizan actividades físicas en la zona, deben bajar al asfalto para avanzar exponiéndose a los vehículos que circulan por el lugar.
Este cercado está desde la semana pasada y fueron colocados para el evento del Oktoberfest, que se llevó a cabo del 2 al 4 de octubre.
Dentro del lugar no se observa que se esté instalando infraestructura alguna como para un próximo evento o que se estén realizando trabajos de mantenimiento, como para que los vallados de seguridad sigan ahí.
Las personas que se movilizan habitualmente por la zona solicitan a la empresa encargada o a la municipalidad que retiren lo antes posibles las cercas metálicas, antes que ocurra un accidente, ya que el asfalto es el único camino que tienen para avanzar en esa zona.