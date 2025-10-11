Buscan concientizar sobre pérdidas gestacionales y neonatales con actividad en Costanera de Asunción

Una iniciativa de mujeres que atravesaron pérdidas gestacionales, peri y neonatales busca crear un “Jardín del Recuerdo” en la avenida Costanera Norte de Asunción en un acto que tendrá lugar mañana domingo a las 16:00, con el objetivo de visibilizar lo que viven las mujeres que atraviesan esas tragedias.

Viviana Mumbach Gaona, psicóloga y consultora de duelos gestacionales y neonatales, y líder del espacio “Mamis en Duelo Paraguay”, organizador de la actividad, dijo que el evento es “una oportunidad para transformar el duelo en amor”.

Lea más: ¿Cuántas muertes de recién nacidos se pueden evitar?, jefe de pediatría del Hospital Nacional habla sobre consecuencias de un “Estado mentiroso”

La actividad está abierta tanto a personas que han atravesado pérdidas gestacionales y neonatales o a aquellas que simplemente deseen brindar su apoyo, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mejorar la atención

El evento tiene también como objetivo resaltar la necesidad de fortalecer la capacitación de profesionales de la salud para el abordaje de esos casos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actividad del domingo será la segunda de este tipo. La primera tuvo lugar en octubre del año pasado.