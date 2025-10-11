Investigan desaparición de una adolescente en Pedro Juan Caballero

La denuncia de la desaparición de Jeniffer Mahyara García Sánchez, de 14 años, fue formulada por los abuelos y el padrastro de la misma, ante la Comisaría 6ta. de la ciudad de Pedro Juan Caballero el pasado miércoles 8 de octubre.

Los denunciantes señalaron que la adolescente salió de su casa un día antes y desde ese entonces ya no saben nada de su paradero. Las circunstancias en las que salió son desconocidas.

Allanaron una vivienda en el barrio General Genes

Una comitiva fiscal policial encabezada por la fiscal Katia Uemura y el comisario Hugo Grance, allanó este sábado la vivienda en la que la adolescente Jeniffer Mahyara García Sánchez (14) habita con sus abuelos maternos y su padrastro (la madre está en España) y de donde desapareció el martes último.

Al finalizar dicha intervención, ambos refirieron que están considerando todos los elementos tendientes al esclarecimiento del caso.

“Desde que se presentó la denuncia procedimos a realizar varias diligencias y hoy realizamos este allanamiento en la búsqueda de evidencias relacionadas con el caso. Seguiremos avanzando con la investigación”, expresó la fiscal Katia Uemura.

“Sin indicios de una situación gravosa”, afirma jefe policial

El comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, manifestó que hasta el momento no hay elementos que conduzcan a considerar que se trata de una situación “gravosa”.

“Con el allanamiento y otras diligencias buscamos elementos conducentes a ubicar a la joven; hasta el momento no encontramos elementos que puedan demostrarnos que es una situación gravosa. Nos mantenemos en la teoría de que está con vida y simplemente con paradero desconocido”, indicó el jefe policial.

Familiares de la adolescente han expresado su preocupación y su deseo de que la investigación permita localizar sana y salva a la adolescente.