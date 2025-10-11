Jornada masiva de vacunación contra el sarampión en la Capital: brigadas recorren casa por casa

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) anunció una jornada nacional de vacunación contra el sarampión, que se desarrollará este sábado con un despliegue sin precedentes en la capital.

Las brigadas sanitarias recorrerán los barrios Trinidad, San Pablo, Obrero y Loma Pytá, aplicando dosis a quienes aún no estén inmunizados y ofreciendo refuerzos según el esquema correspondiente.

En total, 128 brigadas integradas por enfermeros y vacunadores estarán recorriendo las zonas urbanas y periféricas. Las autoridades instan a la población a abrir sus puertas y permitir la vacunación, enfatizando la importancia de completar el esquema para evitar la propagación del virus.

Dosis y refuerzos según la edad

Las autoridades sanitarias recordaron que la dosis cero está dirigida a niños de 6 a 11 meses, mientras que el esquema regular contempla aplicaciones a los 12 y 18 meses de edad.

En tanto, las personas de 11 a 50 años que desconozcan su estado de vacunación deben recibir dos dosis con un intervalo de cuatro semanas.

Desde el Ministerio aseguraron que existen vacunas suficientes para cubrir eficazmente a toda la población del país, garantizando el acceso gratuito a las dosis.

Casos confirmados y llamado a la prevención

La campaña se refuerza tras la confirmación de dos casos de sarampión en el departamento Central y la detección de un caso sospechoso en Asunción.

El operativo, desarrollado en día sábado, busca aprovechar la disponibilidad de las familias y alcanzar la mayor cobertura posible en un solo día. “Instamos a toda la ciudadanía a aprovechar esta gran movilización y abrir sus puertas para vacunarse“, resaltaron desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).