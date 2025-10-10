Sarampión: ante sospechas de casos en Asunción, recorrerán barrios para inmunizar

Según el último reporte epidemiológico, son 45 los casos confirmados de sarampión, de los cuales 43 se registraron en San Pedro y 2 en Central. Sin embargo, hay varios casos sospechosos y altamente sospechosos, estos últimos son los que, ante síntomas, se envían muestras de los pacientes a los laboratorios y se aguardan los resultados.

En Asunción se registraron varios casos altamente sospechosos en el barrio San Blas de Loma Pyta, Virgen del Huerto de Trinidad, y en Barrio Obrero en la zona de La Encarnación, barrios que están completamente cubiertos por el PAI, pero que debido al registro de casos, van a realizar un refuerzo con la puesta al día de la vacuna y mediante consultas a los vecinos.

“Vamos a tener una campaña de vacuna de puesta al día, el día de mañana, en los barrios de Santísima Trinidad, en Barrio Obrero, en barrio San Pablo y en el barrio de Loma Pyta donde vamos a acercarnos a los domicilios, también a hacer revisión de carnet y también la puesta al día de los adultos. Vamos a trabajar de 7:00 a 17:00”, indicó César Cazal, jefe del PAI de la 18ª región sanitaria, correspondiente a capital.

Los síntomas son la fiebre indeterminada, sin ningún otro cuadro, conjuntivitis, dolor de garganta que previamente el doctor tiene que determinar, por lo que instan a los médicos a solicitar el análisis laboratorial correspondiente, ya que estamos a puertas del inicio de nuevos casos de dengue. En capital, actualmente hay 4 a 5 casos altamente sospechosos de sarampión.

Edad para vacunarse

El esquema regular de la vacuna de sarampión, papera y rubeola (SPR) es a los 12 meses de edad la primera dosis y a los 18 meses la segunda dosis; sin embargo, actualmente, ante el nuevo brote, el PAI realiza un trabajo de dosis cero, que es a partir de los 6 meses, hasta los 11 meses, en los que adelantan la dosis de la vacuna para dar más protección a los niños.

“Niños de 7 meses, 11 meses, 10 meses se pueden acercar a recibir su dosis cero en capital y Central, entonces se le convoca de nuevo a los 12 meses para recibir el esquema normal de vacunación”, indicó Cazal.

En adultos se establece un parámetro desde que la fecha tope donde el paciente pudo haber tenido contacto o pasar por la enfermedad desde el año 1.965 en adelante. Actualmente, se prioriza a la población de 11 a 29 años a recibir esta vacuna, mientras que los mayores pueden recibir un refuerzo de 30 hasta 50 años si no tiene su carnet o si no recuerda haberse inmunizado.

“Nuestra edad primordial es mantener con buen estado vacunal al grupo etario de 11 a 29 años, ya que de 10 años para abajo está determinado dentro del esquema regular que si se tiene que hacer las dosis, que si por algún motivo no pudo regularizar su esquema de vacunación”, precisó.

Vacunas contra sarampión

Además de la SPR, también cuentan con la dosis SR, donde se saca el componente de la papera o de pertussis, que también puede ser aplicada de 11 años en adelante, considerando que la SPR se aplica a niños de hasta los 10 años, pero como el PAI está en una campaña en se busca inmunizar a toda la población de hasta 50 años, se usan ambas.

“La SPR a partir de los 30 años hasta los 50, le hacemos un pequeño análisis al usuario que no presenta una patología o ciertas determinaciones para recibir. Estamos teniendo buena accesibilidad, estamos recibiendo de a poquito a la gente, pero instamos a quien no tenga conocimiento o no tenga forma de demostrar que no tiene esta vacuna a que se acerque”, concluyó.