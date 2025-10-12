Incendio de gran magnitud consume una casa de repuestos en Coronel Oviedo

Bomberos voluntarios de ambas compañías, roja y amarilla, tuvieron que movilizar todos sus equipos para intentar contener las llamas que amenazaban con propagarse a viviendas e inmuebles contiguos.
La magnitud del siniestro obligó a un despliegue total de los bomberos, quienes trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar el fuego.
Una densa humareda negra, visible a más de 1.000 metros de distancia, cubrió gran parte de los barrios San Isidro y Costa Alegre, producto de la quema de plásticos, aceites, gomas y otros materiales altamente inflamables.
Las autoridades alertaron sobre la toxicidad del humo y pidieron a los vecinos mantenerse a resguardo o evacuar temporalmente en caso de percibir fuertes olores.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Incendio en el mercado municipal causó susto en Coronel Oviedo
Incendio sin heridos
Aunque no se reportaron heridos, el incendio dejó daños materiales de gran valor.
Efectivos policiales y bomberos realizaron recorridas posteriores por la zona para verificar posibles afectados por la humareda tóxica, mientras se aguarda el informe oficial sobre las causas del siniestro.