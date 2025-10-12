Nacionales

Incendio de gran magnitud consume una casa de repuestos en Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Un voraz incendio registrado en la madrugada de este domingo destruyó gran parte de la casa de ventas de moto repuestos “8 de Diciembre”, ubicada sobre la avenida Jaime San Just esquina Julia Miranda Cueto, del barrio San Isidro de esta ciudad. El fuego se inició cerca de las 04:30 horas y se prolongó hasta casi el mediodía, generando pérdidas millonarias para los propietarios.

12 de octubre de 2025 - 14:47
El incendio registrado en la casa de repuestos de motos, 8 de Diciembre de Coronel Oviedo.
Bomberos voluntarios de ambas compañías, roja y amarilla, tuvieron que movilizar todos sus equipos para intentar contener las llamas que amenazaban con propagarse a viviendas e inmuebles contiguos.

La magnitud del siniestro obligó a un despliegue total de los bomberos, quienes trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar el fuego.

Una densa humareda negra, visible a más de 1.000 metros de distancia, cubrió gran parte de los barrios San Isidro y Costa Alegre, producto de la quema de plásticos, aceites, gomas y otros materiales altamente inflamables.

Las autoridades alertaron sobre la toxicidad del humo y pidieron a los vecinos mantenerse a resguardo o evacuar temporalmente en caso de percibir fuertes olores.

Incendio sin heridos

Aunque no se reportaron heridos, el incendio dejó daños materiales de gran valor.

Efectivos policiales y bomberos realizaron recorridas posteriores por la zona para verificar posibles afectados por la humareda tóxica, mientras se aguarda el informe oficial sobre las causas del siniestro.

