Mercado 4: avenida Rodríguez de Francia se volvió intransitable

Automovilistas reclaman el pésimo estado de la avenida Rodríguez de Francia en inmediaciones del Mercado 4 de Asunción. Piden a la administración del intendente, Luis Bello (ANR-HC), y al recientemente nombrado como nuevo director de vialidad, Nicolás Duarte, una intervención profunda y definitiva de la avenida.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 14:25
Baches y montículos en la avenida Rodríguez de Francia, en zona del Mercado 4 de Asunción. Pedro Gonzalez

La avenida José Gaspar Rodríguez de Francia es absolutamente intransitable como consecuencia de enormes y profundos baches. En su mayoría, estos hoyos aparecieron en las últimas semanas a la altura de la intersección con la calle Capitán Arturo Battilana, en zona del Mercado 4 de Asunción.

Conductores de plataformas y de vehículos particulares reportaron enormes cráteres que cubren prácticamente todo el carril de entrada hacia el microcentro de Asunción.

Coincidieron en señalar que los baches son tan grandes y profundos que causan enormes perjuicios a sus vehículos, incluso transitando de forma lenta y cuidadosa.

Ni los vehículos de mayor porte se salvan del daño que ocasionan los profundos baches de la avenida Rodríguez de Francia.

El deterioro de la avenida es tan notorio que ni siquiera los vehículos de gran porte se salvan, según pudo constatar en el lugar un equipo periodístico de ABC.

Histórico abandono

Funcionarios municipales del Mercado 4 se quejaron de la falta de atención que la comuna da a esa importante arteria, históricamente relegada en cuanto a la infraestructura vial.

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC) y el nuevo director de vialidad, Ramón Nicolás Duarte Colmán.

Además de un riesgo para el tránsito vehicular, el estado de la avenida en ese punto representa un grave peligro para los peatones, que se exponen a un serio riesgo de accidente al cruzarla, debido a la presencia de montículos, producto de la deformación que sufre la capa asfáltica.

Frentistas pidieron al intendente, Luis Bello (ANR-cartista) y a su nuevo director de Vialidad, Ramón Nicolás Duarte Colmán, recientemente nombrado, una intervención profunda y definitiva en esta avenida.

