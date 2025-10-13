Matan a tiros a trabajador de estancia en Bella Vista Norte

Un hecho de homicidio se registró en la colonia Casualidad, a unos 65 kilómetros del microcentro de Bella Vista Norte, departamento de Amambay. La víctima fue identificada como Rodrigo Arévalos Fleitas (33), sin antecedentes penales, quien presentaba heridas en la espalda y uno de sus brazos propinadas, según datos preliminares con escopeta calibre 12.

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura, intervino para el levantamiento del cadáver y la realización de las primeras averiguaciones sobre el caso.

Atacantes habrían robado el celular de la víctima

La fiscal Katia Uemura indicó que según datos preliminares, Rodrigo Arévalos Fleitas (33) se encontraba a unos 500 metros del casco central de la granja que estaba bajo su cuidado. Estaba montando a caballo cuando fue emboscado por sus verdugos.

De acuerdo con las manifestaciones de Uemura, familiares manifestaron que su celular desapareció por lo que se presume que los propios atacantes le despojaron del aparato electrónico a la víctima. La representante del Ministerio Público señaló que ya están en plena tarea investigativa para identificar a los autores del crimen y dilucidar el caso.