Matan a tiros a un hombre en Pedro Juan Caballero

Un aparente caso de sicariato ocurrió este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero; un hombre identificado como Carlos Aníbal Sánchez Fariña, de 33 años, fue blanco de ataque por parte de sicarios que lo interceptaron mientras el mismo se desplazaba en una motocicleta. Tras perpetrar el crimen, los autores del hecho huyeron del lugar y están con paradero desconocido hasta el momento; el hecho ocurrió en el barrio Defensores del Chaco, al sur de esta ciudad.

Víctima poseía antecedentes penales

El ahora asesinado Carlos Aníbal Sánchez Fariña (33) tenía antecedentes penales por Tráfico de Drogas, según datos brindados por la Policía Nacional.

Lea más: Sicariato en Pedro Juan Caballero: matan a tiros a un exconvicto

Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, señalaron que están abocados a la tarea de seguimiento en cuanto a la ruta de los sicarios antes y después del hecho cometido que permitan la localización e identificación de los autores del crimen. En cuanto al posible trasfondo, aún no se descarta ninguna hipótesis, según fuentes policiales, pero por sus características y los antecedentes de la víctima, se trataría de un ajuste de cuentas entre personas ligadas con el narcotráfico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy