Ministro de Justicia reconoce “falencias” en alimentación y agua en el Comple: antes se complementaban con visitas

Luego del cierre de la Casa del Buen Pastor, más de 600 reclusas fueron trasladadas al Comple, ubicado en Emboscada. Recientemente, se dieron a conocer reportes de falta de alimentación y provisión de agua en el lugar.

Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reconoció ambos inconvenientes, pero sostuvo que ya se está “regularizando” la situación.

En referencia a los alimentos, precisó que se contará con apoyo de la Itaipú Binacional y anteriormente, en el Buen Pastor, durante las visitas de prácticamente todos los días, los familiares también acercaban provisiones varias.

“El presupuesto contemplaba 8.000 o 9.000 en alimento por día y eso se complementaba con las visitas constantes; el Buen Pastor siempre se manejó como una casa. El tema del agua, de un día a otro, 600 personas apretaron los botones y el sistema colapsó. Estamos trabajando intensamente”, precisó.

Buses hasta el Comple

Otro punto que mencionó el titular de Justicia es que también se busca un acuerdo con líneas de buses que puedan llegar hasta el Comple para facilitar el traslado de los trabajadores, tanto ida como vuelta.

“Tiene que haber un sinceramiento por parte de las instituciones y cubrir la necesidad de las personas privadas de libertad. Tuvimos inconvenientes, vamos a seguir escuchando y no vamos a retroceder; vamos a seguir reestructurando el sistema penitenciario que está en deuda hace muchísimos años”, aseguró.

