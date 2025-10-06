Video: así fue el traslado de las reclusas del Buen Pastor a Emboscada y Coronel Oviedo

El traslado de las mujeres privadas de su libertad desde Asunción hasta el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), estuvo a cargo del Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio del Interior, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

También se realizó el traslado de mujeres embarazadas y madres con hijos al Centro Penitenciario Serafina Dávalos, en Coronel Oviedo, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo infantil y el acompañamiento materno.

Tomaron activa participación 400 agentes de Policía, 420 efectivos de las Fuerzas Armadas, 90 funcionarios del Ministerio de Justicia y 200 agentes penitenciarios.

Por su parte, el ministro Rodrigo Nicora, destacó que el nuevo modelo incluye:

Atención médica integral y continua.

Educación formal y técnica con certificación.

Talleres productivos para la empleabilidad.

Apoyo psicosocial y restaurativo e itinerarios de reinserción progresiva.

Explicó que la incorporación de personal penitenciario formado bajo un modelo dual —estudio técnico, práctica supervisada y evaluación por competencias— busca consolidar un cuerpo profesional, ético y humano, “capaz de sostener este nuevo paradigma”.