Video: así fue el traslado de las reclusas del Buen Pastor a Emboscada y Coronel Oviedo

Así fue el Operativo Umbral 2.0, que trasladó a más de 664 mujeres desde el Penal del Buen Pastor ubicado sobre la avenida Mariscal López, en el barrio Recoleta de Asunción, hasta el nuevo Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), que aseguran, se trata de un complejo moderno, seguro y digno.

06 de octubre de 2025 - 10:38

El traslado de las mujeres privadas de su libertad desde Asunción hasta el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), estuvo a cargo del Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio del Interior, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

También se realizó el traslado de mujeres embarazadas y madres con hijos al Centro Penitenciario Serafina Dávalos, en Coronel Oviedo, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo infantil y el acompañamiento materno.

Tomaron activa participación 400 agentes de Policía, 420 efectivos de las Fuerzas Armadas, 90 funcionarios del Ministerio de Justicia y 200 agentes penitenciarios.

Por su parte, el ministro Rodrigo Nicora, destacó que el nuevo modelo incluye:

  • Atención médica integral y continua.
  • Educación formal y técnica con certificación.
  • Talleres productivos para la empleabilidad.
  • Apoyo psicosocial y restaurativo e itinerarios de reinserción progresiva.

Explicó que la incorporación de personal penitenciario formado bajo un modelo dual —estudio técnico, práctica supervisada y evaluación por competencias— busca consolidar un cuerpo profesional, ético y humano, “capaz de sostener este nuevo paradigma”.

