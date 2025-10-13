“Obras de fachada”: médicos denuncian que se inauguran hospitales sin registro ni habilitación

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) ha elevado la voz -una vez más- para afirmar que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) está llevando adelante un “nuevo modelo de corrupción estructural”. Según la denuncia que realiza el gremio, la cartera sanitaria, a cargo de la doctora María Teresa Barán, inaugura “hospitales públicos con ADN privado” que son legalmente inválidos, al carecer de la habilitación, registro y categorización sanitaria mínima.

Lea más: Médicos alertan de riesgo de “default moral y financiero” en Salud

En un comunicado emitido por los médicos, estos mencionan como ejemplo al Hospital General de Coronel Oviedo, presentado como el “símbolo de modernidad” y parte de una “nueva generación de hospitales”. No obstante, el CPM asegura que este centro fue inaugurado sin contar con servicios esenciales como imágenes, esterilización e instrumentos quirúrgicos completos, requisitos indispensables para cumplir con la normativa legal vigente.

“La realidad supera a la ficción: el órgano rector del sistema sanitario viola las mismas normas que exige a los demás. Ningún establecimiento privado puede funcionar sin habilitación, pero el propio Ministerio de Salud inaugura hospitales públicos en esas condiciones, engañando al pueblo y al propio presidente de la República”, señala el comunicado del CPM.

Un patrón de irregularidad y falta de control, afirman

Según el Círculo de Médicos, estos hechos reflejan un profundo deterioro institucional y moral, donde la corrupción se transforma en un “modelo de gestión”. El gremio acusa al Ministerio de Salud de rehuir el control independiente y de neutralizar a los órganos fiscalizadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Salud Pública: médicos alertan sobre servicios tercerizados como un nuevo foco de corrupción

Además, en el comunicado los médicos cuestionan nuevamente la figura del doctor Roberto Melgarejo, responsable de la Superintendencia de Salud, asegurando que fue expulsado de un concurso por supuesto fraude documental. El Círculo exige su separación inmediata, calificando su designación como carente de legitimidad ética y jurídica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Proyectos millonarios bajo escrutinio

En medio de las graves deficiencias operativas y legales que denuncian los médicos, el Gobierno de Santiago Peña impulsa un plan de inversión en grandes obras hospitalarias, construcciones que son ahora objeto de un pedido de auditoría integral por parte del CPM.

Además del Hospital General de Coronel Oviedo en el que se invirtieron más de Gs. 151.247 millones, el gobierno inauguró también el Gran Hospital del Sur, que costó G. 209.994 millones.

Lea más: Fonaress: denuncian “desacato institucional” y piden intervención inmediata de Contraloría

El Gran Hospital de Asunción, por otro lado, se adjudicó por un valor de US$ 58 millones, mientras que el nuevo Hospital Nacional de Itauguá costará US$ 150 millones.

Médicos piden intervención de Santiago Peña

Ante la magnitud de los hechos, el Círculo Paraguayo de Médicos solicita al presidente de la República cuatro acciones inmediatas: