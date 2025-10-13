Video: viralizan una fuerte discusión entre los senadores liberales Líder y Dionisio Amarilla

Ayer, coincidentemente con la convención liberal, se viralizó una fuerte discusión entre los senadores de esta nucleación partidaria, el exintendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y Dionisio Amarilla.

En el vídeo publicado en Facebook se escucha al senador, Líder Amarilla, muy ofuscado y tratando de vendido y cartista a su colega e incluso le pidió que renuncie al partido liberal.

“Son un vendido, puta de los cartistas y una perra de Bachi Núñez, renunciá al partido”, se le escuchó decir en varias ocasiones al parlamentario Líder Amarilla, a su colega y correligionario.

Por su lado, Dionisio, a quien se lo ve más calmado y sentado, respondió a los insultos y acusó a su compañero de la Cámara Alta de meter funcionarios a la función pública debajo de la mesa.

Los liberales de los diferentes movimientos operan en busca de la unidad para encarar las próximas elecciones, tanto municipales del próximo año como las presidenciales del 2028.

Dionisio Amarilla fue expulsado del PLRA, por apoyar al bloque cartista para la expulsión de la senadora Kattya González.

También sacaron del padrón liberal a los parlamentarios, Edgar López, Noelia Cabrera y Hermelinda Alvarenga, pero fueron repuestos por un tribunal electoral.

Intentamos escuchar la versión, tanto de Líder como de Dionisio, sobre el duro cruce de palabras, para saber dónde y cuando ocurrió, pero no respondieron a las consultas. Si quieren hablar del tema estamos atentos.