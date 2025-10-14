Cáncer de piel: Salud Pública lanza campaña “Pire Porã Rekavo” en Concepción

La I Región Sanitaria será el epicentro de la salud dermatológica con la realización de la VII edición de la campaña “Pire Porã Rekavo – Concepción 2025”, una jornada de diagnóstico y atención integral de enfermedades de la piel que se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Lea más: Cáncer de piel: ¿Cómo se sabe si un lunar es peligroso y debe ser extirpado?

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSPYBS) a través del Programa Nacional de Control de la Lepra, junto a las Sociedades Paraguayas de Dermatología y Microbiología, se anunció esta mañana, durante una conferencia de prensa realizada en la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Autoridades sanitarias explicaron que esta campaña apunta a combatir el cáncer de piel y las enfermedades desatendidas en el norte del país.

Diagnóstico, tratamiento y cirugías

“Pire Porã Rekavo” tiene como finalidad concienciar sobre el riesgo de la exposición solar, la importancia de identificar lesiones sospechosas y la consulta precoz, afirmó la doctora Olga Aldama, directora del Programa Nacional de Control de la Lepra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La especialista enfatizó el alcance de la actividad afirmando que: “Nuestro objetivo es poder encontrar pacientes que sufran de enfermedades de la piel, sobre todo desatendidas y cáncer de piel, y brindarles un tratamiento oportuno; realizar las cirugías en el lugar en el caso de ser necesarias”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Signos de alerta del cáncer de piel: ¿Dónde realizarse un control gratuito de manchas y lunares?

El programa también incluye un fuerte componente de capacitación y entrenamiento para el personal de blanco, que se realizará el viernes 31 de octubre en el Salón Auditorio de la Gobernación, mientras que la atención de pacientes se concentrará el sábado 1 de noviembre, de 08:00 a 16:00, en el Hospital Regional de Concepción.

“Con esta actividad buscamos ofrecer asistencia especializada y fomentar la participación de la comunidad en el sistema de salud, con el objetivo de transformar los métodos de diagnóstico y mejorar la formación en salud dermatológica”, afirmó el viceministro de Salud, José Ortellado.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que esta campaña se realizó en años anteriores en San Pedro, Caaguazú, Misiones, Caazapá y Ñeembucú.