Concepción: productores esperan obtener buenas ventas en tradicional feria campesina

Hoy nuevamente los feriantes han llegado, de distintas comunidades rurales del distrito de Concepción, hasta la céntrica plaza Pinedo para exponer sus productos. Desde las 05:30 los integrantes de la asociación Nueva Esperanza ya están instalados recibiendo a los clientes.

Aguardan obtener buenas ventas, aunque mencionaron que en estas fechas - mitad de mes- no se suelen vender en grandes cantidades. Sin embargo explicaron que de igual manera lo que recaudan semanalmente les ayuda enormemente para mejorar sus economías.

En la feria se pueden encontrar hortalizas, verduras, frutas, huevo casero, queso, carne de cerdo, gallina casera. Además de mandioca, dulces caseros, minutas caseras, entre otros.

Según los clientes los precios son accesibles y la feria está muy bien ubicada, lo que facilita la llegada de las personas para realizar sus compras. Señalaron además que en el lugar se tienen variedad de productos y que son frescos.

Los productores estarán hasta el mediodía de hoy en plaza Agustín Fernando de Pinedo.