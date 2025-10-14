Nacionales

Concepción: productores esperan obtener buenas ventas en tradicional feria campesina

Miembros de la Asociación de Feriantes Nueva Esperanza esperan realizar buenas ventas este martes. Los productores están instalados en la plaza Agustín Fernando de Pinedo donde los martes y viernes ofrecen frutas, verduras, hortalizas, carne de cerdo, gallina casera, entre otros.

Por Aldo Rojas
14 de octubre de 2025 - 08:27
Frutas, verduras, hortalizas, entre otros productos son ofrecidos en la feria que se realiza en pleno centro de la ciudad de Concepción.

Hoy nuevamente los feriantes han llegado, de distintas comunidades rurales del distrito de Concepción, hasta la céntrica plaza Pinedo para exponer sus productos. Desde las 05:30 los integrantes de la asociación Nueva Esperanza ya están instalados recibiendo a los clientes.

Aguardan obtener buenas ventas, aunque mencionaron que en estas fechas - mitad de mes- no se suelen vender en grandes cantidades. Sin embargo explicaron que de igual manera lo que recaudan semanalmente les ayuda enormemente para mejorar sus economías.

En la feria se pueden encontrar hortalizas, verduras, frutas, huevo casero, queso, carne de cerdo, gallina casera. Además de mandioca, dulces caseros, minutas caseras, entre otros.

Según los clientes los precios son accesibles y la feria está muy bien ubicada, lo que facilita la llegada de las personas para realizar sus compras. Señalaron además que en el lugar se tienen variedad de productos y que son frescos.

Los productores estarán hasta el mediodía de hoy en plaza Agustín Fernando de Pinedo.

