Exjuez, fiscala y abogado, en juicio por supuesta coima desde hoy

Hoy, por tercera vez, se intentará iniciar el juicio oral y público al ex juez de Garantías de Alberdi Geraldino Cazal, la fiscala María Angélica Acosta Bjasso y el abogado Luis Méndez, por supuesto pedido de coima. Méndez fue detenido recientemente por otro hecho similar.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 09:55
La fiscala María Angélica Acosta Bjasso, acusada por cohecho pasivo.
La fiscala María Angélica Acosta Bjasso, afronta desde hoy un juicio oral y público por un supuesto pedido de coima en Alberdi (2019).gentileza

El incio del juicio oral y público para ex juez penal de Garantías Geraldino Cazal, la fiscala María Angélica Acosta Bjasso y el abogado Luis Méndez por un supuesto pedido de coima para favorecer a un procesado por abuso sexual en niños en Alberdi está previsto para las 10:30 de hoy.

La audiencia estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado con Yolanda Morel y Karina Cáceres. La acusación está a cargo del fiscal Leonardi Guerrero.

El fiscal Leonardi Guerrero en el operativo de entrega junto con el abogado Luis Méndez (sentado).
El fiscal Leonardi Guerrero en el operativo de entrega junto con el abogado Luis Méndez (sentado). Fue en agosto de 2019.

Cazal, quien que se jubiló luego de su procesamiento y Acosta, quien actualmente cumple funciones en Villa Elisa, están acusados por supuesto cohecho pasivo agravado y Méndez, por presunto tráfico de influencias.

Abogado, detenido por segunda vez por supuesto pedido de coima

El 2 del corriente, Méndez fue detenido nuevamente por una situación similar y actualmente, afronta otro proceso por tráfico de influencias, por este nuevo hecho.

La imputación presentada por los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez señala que Méndez había solicitado una suma de dinero para un agente fiscal a cambio de medidas bajo fianza en un proceso por el hecho de abuso sexual en niños en Alberdi.

Abogado Luis Gustavo Méndez Vera.
Abogado Luis Gustavo Méndez Vera, cuando fue detenido por segunda vez el 2 de octubre pasado.

Durante un procedimiento realizado el 2 de octubre pasado, se constató la entrega de G. 20.000.000 al abogado con el fin señalado, tras lo cual fue aprehendido por las autoridades e imputado por.

Acusación por supuesto pedido de coima en Alberdi

La acusación presentada por Guerrero refiere que entre julio y agosto de 2019, el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Acosta habrían solicitado y recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez, con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión preventiva.

Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40 millones, para entregar G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acosta y los G. 10 millones restantes al juez. Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.

