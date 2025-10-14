Exjuez, fiscala y abogado, en juicio por supuesta coima desde hoy

El incio del juicio oral y público para ex juez penal de Garantías Geraldino Cazal, la fiscala María Angélica Acosta Bjasso y el abogado Luis Méndez por un supuesto pedido de coima para favorecer a un procesado por abuso sexual en niños en Alberdi está previsto para las 10:30 de hoy.

La audiencia estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado con Yolanda Morel y Karina Cáceres. La acusación está a cargo del fiscal Leonardi Guerrero.

Cazal, quien que se jubiló luego de su procesamiento y Acosta, quien actualmente cumple funciones en Villa Elisa, están acusados por supuesto cohecho pasivo agravado y Méndez, por presunto tráfico de influencias.

Abogado, detenido por segunda vez por supuesto pedido de coima

El 2 del corriente, Méndez fue detenido nuevamente por una situación similar y actualmente, afronta otro proceso por tráfico de influencias, por este nuevo hecho.

La imputación presentada por los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez señala que Méndez había solicitado una suma de dinero para un agente fiscal a cambio de medidas bajo fianza en un proceso por el hecho de abuso sexual en niños en Alberdi.

Durante un procedimiento realizado el 2 de octubre pasado, se constató la entrega de G. 20.000.000 al abogado con el fin señalado, tras lo cual fue aprehendido por las autoridades e imputado por.

Acusación por supuesto pedido de coima en Alberdi

La acusación presentada por Guerrero refiere que entre julio y agosto de 2019, el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Acosta habrían solicitado y recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez, con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión preventiva.

Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40 millones, para entregar G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acosta y los G. 10 millones restantes al juez. Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.