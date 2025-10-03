Abogado es imputado por tráfico de influencias

Los agentes fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon imputación contra un abogado por la presunta comisión del hecho punible de tráfico de influencias y solicitaron la aplicación de prisión preventiva.

La medida se derivó de la detención del profesional, realizada ayer en el marco de una operación de entrega vigilada.

La intervención contó con el acompañamiento de agentes del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo el procedimiento con autorización judicial en la ciudad de Alberdi.

Según señala la investigación, el abogado habría solicitado sumas de dinero que serían destinadas a un agente fiscal de la zona, a cambio de la concesión de medidas bajo fianza a un procesado por el hecho punible de abuso sexual en niños.

Durante la diligencia se constató la entrega de 20.000.000 de guaraníes al abogado con el fin señalado, tras lo cual fue aprehendido por las autoridades.