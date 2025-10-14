Murió esperando: conceden adopción póstuma a una mujer tras 7 años de trámite

El caso involucra a un matrimonio que acogió a los dos niños durante siete años y entre brindarles un entorno de cuidado, se inició el proceso de adopción con la intención de formalizar el vínculo familiar, pero la madre adoptiva falleció antes de la conclusión.

A pesar de la trágica circunstancia, el padre adoptivo continuó con el proceso y reafirmó su voluntad de integrar a los menores a su familia. Por el caso, la jueza de la Niñez y Adolescencia de Caaguazú, Dolly Romina Romero López, dictó la adopción post mortem.

Según los datos publicados por la Circunscripción Judicial de Caaguazú, la decisión de la magistrada se fundamentó en el principio del interés superior del niño, un pilar del derecho de familia que prioriza el bienestar y los derechos de los menores.

Asimismo, la resolución tuvo el respaldo de diversas instancias, como por ejemplo que el equipo técnico del centro de adopciones emitió una recomendación favorable, al igual que la Defensa Pública y el Ministerio Público.

“Ambos niños hoy cuentan con una nueva identidad legal y el reconocimiento pleno de su familia. Esta sentencia constituye un precedente trascendente en materia de adopción postmortem en Paraguay”, concluyen.

