PJC: Concejales piden informe sobre deterioro de calles recién pavimentadas

El pedido de informe al Ejecutivo Municipal de Pedro Juan Caballero sobre el deterioro de la pavimentación de calles en la ciudad se dio por iniciativa de la concejal Lourdes Amarilla (PLRA) y contó con el apoyo de la mayoría de sus colegas. Para fundamentar la solicitud, Amarilla señaló que, durante su recorrido, constató un “notable deterioro” en varias calles, pese al corto tiempo transcurrido desde la intervención, ya sea con recapado o asfaltado. Las obras se habrían realizado hace menos de un año.

La moción fue secundada por la concejal Carmen Castellano (ANR), y posteriormente apoyaron la propuesta Larissa Winckler (ANR) y Angélica Valdez (PLRA). Finalmente, por mayoría, los ediles resolvieron enviar el pedido de informe al intendente Ronald Acevedo (PLRA), a la espera de que el Ejecutivo comunal brinde detalles respecto a las obras y el mantenimiento de la pavimentación.

Intendente elude responder

Tras la decisión de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero de remitir un pedido de informe sobre el deterioro de las calles pavimentadas recientemente, desde esta corresponsalía se intentó contactar al intendente Ronald Acevedo (PLRA) para conocer su versión. Sin embargo, el jefe comunal optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema.

