Tacuatí celebra 122 años de distritación con desfile y festival musical.

A la medianoche, el cielo tacuateño se iluminó con un show de fuegos artificiales que dio apertura a los festejos. Posteriormente, a las 9:00, se inició el tradicional desfile cívico-militar y estudiantil, donde las instituciones educativas y fuerzas vivas del distrito rindieron homenaje a su ciudad. Al mediodía, las celebraciones continuaron con un almuerzo de camaradería entre autoridades locales, invitados especiales y pobladores.

El cierre de los festejos está marcado por la cuarta edición del festival musical “Río Ypané”, a realizarse en el polideportivo municipal, con la presentación de artistas nacionales reconocidos. La organización corre por cuenta de la Municipalidad de Tacuatí, encabezada por el intendente Sindulo Franco (ANR), y la comisión de festejos local.

Lea más: Tacuatí se suma a la Ruta de Festivales 2025

Historia de Tacuatí: de reducción indígena a distrito sampedrano

Tacuatí tiene sus raíces en tiempos precolombinos, cuando la zona estaba habitada por diversas parcialidades indígenas como los Layana, Charavana y Guanás, quienes mantenían enfrentamientos con los Mbayás y Payaguás.

La fundación oficial del pueblo ocurrió en el año 1799, durante la festividad de Nuestra Señora de la Merced, y fue liderada por el misionero Fray Marcos Mancuello.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, la fecha que se celebra actualmente es el 14 de octubre de 1893, día en que Tacuatí fue oficialmente elevado a la categoría de distrito. Esta fecha marca el inicio de su organización político-administrativa dentro del departamento de San Pedro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tacuatí, con su rica historia y férrea identidad cultural, sigue creciendo y celebrando con orgullo cada aniversario, manteniendo vivas sus raíces y tradiciones en el corazón del norte paraguayo.