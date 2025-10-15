Nacionales

Ayolas declara emergencia distrital tras daños ocasionados por el temporal

AYOLAS. La Junta Municipal de Ayolas declaró emergencia distrital con el objetivo de hacer frente a las secuelas dejadas por el fuerte temporal que azotó la zona entre la noche del sábado y la madrugada del domingo último.

Por Miguel Ángel Rodríguez
15 de octubre de 2025 - 12:50
Ayolas
Vivienda de la Isla Yasyretá sufrió importantes daños materiales a raíz del temporal registrado en la madrugada del domingo pasado.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, abogado Cristhian Rolón, explicó que la medida permitirá al municipio disponer con mayor rapidez de recursos para asumir compromisos y atender los daños materiales en viviendas, así como las pérdidas en el sector de la producción hortícola familiar a causa de las lluvias y granizadas.

Lea más: Ley de protección a periodistas: "No podemos esperar otro Pablo Medina"

Según indicó el funcionario, actualmente se desarrollan trabajos coordinados con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Gobernación de Misiones, a fin de brindar asistencia a las familias afectadas.

Las zonas más perjudicadas son la Isla Yasyretá, la compañía Corateí, el asentamiento Misiones Poty, el Km 15 y Estero Bellaco. En principio, unas 15 viviendas sufrieron daños materiales, mientras que en el sector productivo cerca de 100 familias reportaron la pérdida de cultivos de maíz, poroto, sandía y ramas de mandioca.

“Los trabajos de relevamiento de datos continúan, ya que muchas familias tienen sus cultivos en las islas aledañas. Los informes obtenidos son remitidos a las instituciones correspondientes para gestionar algún tipo de asistencia a los damnificados”, precisó Rolón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fenómeno climático se inició aproximadamente a las 01:00 del domingo, con lluvias intensas, vientos fuertes y caída de granizo. A su paso, provocó daños materiales en viviendas, cortes del servicio eléctrico y caminos anegados en varios puntos del distrito ayolense.

Lea más: Productores de Santa Rosa reclaman a Yacyretá y al MAG por promesas incumplidas