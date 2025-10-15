Productores de Santa Rosa reclaman a Yacyretá y al MAG por promesas incumplidas

La dirigente explicó que, en primer lugar, la medida de fuerza está dirigida contra la EBY por la falta de asistencia con kits de víveres y por el estancamiento de los programas productivos. Incluso, desde la institución manifestaron que, si se entrega la asistencia alimenticia, no se realizará la entrega de pollitos para la cría.

Lea más: SPP lamenta postergación de la ley de Protección a Periodistas

“La entrega de las aves forma parte de un proyecto que se realiza de manera anual; esa situación no se puede entender. Para tirar plata y farrear en Pilar sí hay, pero cuando se trata de invertir en el sector productivo nunca hay dinero”, expresó Pavón durante la protesta.

Por otro lado, la dirigente cuestionó la ausencia del Ministerio de Agricultura, al que acusó de limitarse a discursos sin acompañar con hechos a las familias campesinas de Santa Rosa. “El ministro de Agricultura (Carlos Giménez Gaona) es pura propaganda, pero del dicho al hecho hay mucho trecho”, afirmó.

Recordó además que hubo compromisos de entrega de cal agrícola, fertilizantes y semillas, pero que en Misiones no se cumplió nada de eso. “Solamente nos hacen perder el tiempo con reuniones que no arrojan ni un resultado”, lamentó la representante del sector campesino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pavón agregó que las familias campesinas realmente no están mejor. Años atrás, cuando se producían pérdidas por fenómenos climáticos, el MAG ofrecía asistencia rápida; sin embargo, hoy solo hay promesas y discursos, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la Entidad Binacional Yacyretá informaron que el ente ya cumplió con el primer desembolso para el sector productivo, y que ahora se aguarda que la Gobernación de Misiones realice la rendición de cuentas para proceder con el segundo pago. Sin ese requisito, no se puede concretar la transferencia.

Con relación a la entrega de kits de víveres, la institución reconoció que aún mantiene una importante deuda con los proveedores, la cual debe ser saldada antes de nuevas entregas. Además, recordaron que existen otros compromisos económicos en curso, como becas universitarias, subsidios para pescadores durante la veda y obras comunitarias.

No se descarta la continuidad de la asistencia con kits de víveres, pero aclararon que, por el momento, no se dan las condiciones para su implementación. Mientras tanto, los productores exigen respuestas concretas tanto a Yacyretá como al MAG.

Lea más: Petropar anuncia descuentos en combustibles, pero solo para funcionarios