Buscan repoblar el centro histórico de Asunción con reducción de impuestos y otros proyectos

El proyecto de repoblar el centro histórico de Asunción pretende atraer nuevas inversiones, que sea una opción de vivienda y se restauren edificios históricos, entre otros. Además, a inicios de octubre, la Junta Municipal aprobó la ordenanza de “Equilibrio Tributario” que prevé una reducción de hasta un 52% en el impuesto inmobiliario.

Omar Cubas, director de la Dirección del Centro Histórico de Asunción, explica que la ordenanza comienza a regir en el 2026.

¿Qué zona abarca el Centro histórico de Asunción?

Desde la calle Don Bosco hasta la calle Brasil.

Desde la calle El paraguayo independiente hasta la avenida Rodríguez de Francia.

“Están medidos por el tipo de pavimento, por el valor del suelo de la tierra y la edificación. Tenemos mesas de trabajo con el MUHV, con el Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Cultura. Tenemos unas propuestas que vamos a estar lanzando para ordenanzas de turismo de forma a motivar e incentivar el turismo, apoyar al sector hotelero y comercial también”, explicó.

Agregó que se busca todo lo que incentiva el retorno y repoblación el centro histórico de Asunción y anunció que la recova contará con una reconversión total.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Se van a estar restaurando las fachadas, se va a estar dando facilidad a los comerciantes, así que hay muchas cosas que vienen atrás. Con el Ministerio de la Vivienda estamos trabajando la parte de repoblar, con el sector privado también hay una mesa de trabajo con el BNF, que ellos tienen unos créditos blandos para primera vivienda y con la Municipalidad, que está en desarrollo”, especificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que sobre la calle Presidente Franco ya se está trabajando en el cableado subterráneo y cambio de iluminación, que hace más de 40 años no se hace.

Lea más: Asunción: Junta baja hasta 52% el impuesto inmobiliario en centro histórico

Resiliencia Urbana

Dentro del marco del proyecto Resiliencia Urbana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trabaja para la revitalización del Parque Caballero, centro histórico, el ecodistrito, que es la zona de amortiguamiento, señaló.

Respecto a la seguridad, se trabaja con el Sistema de Emergencias 911, de la Policía Nacional, con lo que se prevé la instalación de cámaras, y con la ANDE, se prevé la iluminación.