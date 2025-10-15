Fonaress: médicos denuncian “usurpación de funciones” y caos administrativo

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) realizó una nueva denuncia en confrontación con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), calificando la situación como un “hecho insólito, nunca antes visto” dentro del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress). Los médicos hablan de una “grave usurpación de funciones” y caos administrativo en perjuicio de los pacientes con enfermedades catastróficas que depende de este fondo.

Lea más: Fonaress: denuncian “desacato institucional” y piden intervención inmediata de Contraloría

La acusación apunta a que el Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud, a cargo de José Ortellado, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo del Fonaress, remitió de manera irregular un supuesto “Plan de Mejora” a la Contraloría General de la República (CGR) sin la aprobación formal del órgano colegiado. Este hecho, según el gremio, es la “evidencia de un modo de gestión donde la legalidad, la ética y la verdad son desplazadas por la perversión institucional”.

Fonaress: médicos denuncian usurpación de funciones y engaño a la Contraloría

Un comunicado del CPM que se dio a conocer hoy, indica que el pasado 13 de octubre, el Círculo recibió una nota de la CGR informando sobre la recepción de un Plan de Mejora. Sin embargo, los médicos afirman que el documento nunca fue tratado ni aprobado por el Comité Ejecutivo del Fonaress, como máxima autoridad.

Asimismo, el Círculo afirma que la reunión que debía analizar este plan, estaba prevista para hoy, pero fue suspendida intempestivamente tras denunciarse la remisión irregular del documento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los médicos resaltan que el Ministerio de Salud no tiene competencia ni prerrogativa para enviar dicho documento, ya que el mismo -aseguran- es atribución exclusiva del Comité Ejecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Salud Pública: médicos alertan sobre servicios tercerizados como un nuevo foco de corrupción

“Este proceder constituye una violación del principio de competencia administrativa y una usurpación de funciones. Induce a error a la Contraloría, ya que el documento carece de legitimidad formal y valor jurídico”, expresaron desde el CPM.

En el comunicado de los médicos sostiene: “La maniobra, protagonizada por el Viceministerio de Salud, constituye un acto de deslealtad y falsedad institucional. Al actuar a espaldas del resto de los miembros, confirma la existencia de un ‘organismo en la sombra’ que opera dentro del propio Ministerio de Salud”.

Exigencias al Gobierno Nacional

El CPM insiste en que lo ocurrido en Fonaress no es un episodio aislado, sino que se enmarca en la “corrupción estructural” que atraviesa la cartera sanitaria. La denuncia sobre la usurpación de funciones se suma a otras presuntas graves acusaciones recientes reportadas por el Círculo de Médicos.

Lea más: Médicos denuncian desacato del Fonaress y lanzan campaña contra la corrupción

La semana pasada, el gremio denunció la inauguración de hospitales sin que estos cuenten con habilitación, registro ni categorización legal y sanitaria mínima para operar.

Ante la gravedad de los hechos, el Círculo Paraguayo de Médicos ha solicitado al presidente de la República, Santiago Peña y a la ministra de Salud, María Teresa Barán la suspensión inmediata del análisis del Plan de Mejora presentado irregularmente por el Ministerio de Salud.

Asimismo, piden la intervención inmediata del Fonaress por el estado de caos administrativo e institucional existente y, la destitución inmediata del viceministro de Salud, José Ortellado, por “mal desempeño de funciones, violación del principio de transparencia y deslealtad institucional”.