Octubre Rosa: insisten sobre importancia de detección temprana del cáncer de mama

En el Hospital Materno Infantil San Pablo de Asunción se lleva a cabo este miércoles una jornada de concienciación y atención gratuita para la detección temprana del cáncer de mama, con motivo del “Octubre Rosa”, un mes dedicado a resaltar la importancia del diagnóstico a tiempo de esa enfermedad.

En conversación con ABC Color, Cristina López, paciente oncológica, recordó que es recomendable que las mujeres se realicen chequeos anuales a partir de los 40 para detectar cáncer de mamas, y enfatizó que esos chequeos deben empezar antes si una persona tiene antecedentes de cáncer en su familia.

“El cáncer de mama es muy agresivo, no muchas veces se detecta a tiempo”, dijo.

López señaló que síntomas que pueden indicar un posible cáncer de mama incluyen picazón en los senos, la formación de “pelotitas” en estos y que la piel en los senos tome una tonalidad “naranja”. Insistió en que las mujeres deben palparse periódicamente para detectar posibles anomalías.

Estudios

En el Hospital San Pablo están disponibles estudios como radiografía, ecografía mamaria, mamografía y toma de muestras para biopsias.

Además, el Instituto Nacional del Cáncer tiene vigente un convenio con laboratorios privados para que pacientes puedan realizar otros estudios no disponibles en centros de salud del Estado como tomografías o densitometrías óseas sin costo.

En el Hospital San Pablo, los estudios pueden ser agendados de lunes a viernes. Durante el mes de octubre, el agendamiento se realiza también los sábados y domingo.

Según datos del Ministerio de Salud, más de 1.200 personas fallecieron por cáncer de mama en Paraguay solo entre 2022 y 2024.