Video: PMT de Asunción aumentará control por circulación a contramano

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Marcos Maidana, afirmó que el órgano municipal planea intensificar los controles de vehículos que circulan a contramano a ciertas horas en varios puntos de la capital.

Esto, tras el triple choque registrado ayer en Mariano Roque Alonso, donde un automóvil que se desplazaba a contramano se llevó por delante a dos vehículos.

Maidana dijo que se está preparando un sistema de trabajo para la “concienciación” de los conductores que suelen circular a contramano, especialmente en horas de la noche, en zonas como las inmediaciones del Mercado 4.

En particular, afirmó que los controles comenzarán en la zona de restaurantes de comida asiática cerca del Mercado 4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Falta gravísima”

El titular de la PMT asuncena añadió que también se intensificarán los controles del comportamiento de los motociclistas de “delivery” en el tránsito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inspectores de PMT, separados y sumariados ante denuncias de “aprietes” a turistas

“Es una acción impopular, prefiero ser impopular y salvar vidas”, declaró. Maidana recordó que circular a contramano está catalogado como una “falta gravísima” en las normativas viales vigentes.