Preparan misa, concierto y desfile para cerrar año jubilar por el 125° aniversario de presencia salesiana en Concepción

Una serie de actividades se vienen realizando desde finales del año 2024 por los 125 años de la presencia salesiana en la ciudad de Concepción. Como cierre, a finales del próximo mes, se tendrán eventos que marcarán la finalización de las celebraciones.

Durante una rueda de prensa realizada éste miércoles en el patio del Instituto Salesiano San José, se dio a conocer que el próximo 28 de noviembre a las 19:00 se oficiará una misa en el polideportivo del ISJ. Luego se tendrá un concierto donde se presentarán el coro Arapy y la Banda Pa’i Pérez del Ateneo Salesiano del Salesianito - Asunción.

Para el sábado 29 de noviembre desde las 8:00 se hará el gran desfile salesiano, donde participarán exalumnos de distintas promociones, entre otros. La marcha será en la avenida Agustín Fernando de Pinedo, desde su intersección con la calle Mayor Lorenzo Medina y se extenderá hasta Pinedo y Dr. Gaspar Rodríguez de Francia.

Fueron invitados participar los sacerdotes salesianos que alguna vez estuvieron trabajando en esta obra.

Ese mismo día a las 20:00 se tendrá cena show en el polideportivo del ISJ.

Para ambas actividades se invita a los alumnos del ISJ y de los colegios salesianos ubicados en la capital del primer departamento, Don Bosco y San Luis. Además del colegio María Auxiliadora.

También se espera la participación de las promociones de exalumnos, oratorianos y a toda la ciudadanía.

Histórica institución

Desde el ISJ habían partido numerosos soldados a la Guerra de Chaco, asimismo durante la contienda la banda de músicos del colegio fue hasta el frente de batalla, liderados por el padre Ernesto Pérez Acosta, más conocido como Pa’í Pérez, quien en ese momento era el director de la obra salesiana en Concepción.

En sus aulas estudió entre otros, Emiliano R. Fernández y es la institución educativa que ha dado más vocaciones a la congregación salesiana en el Paraguay.

También esta centenaria institución educativa fue utilizada como hospital de sangre durante la contienda chaqueña.