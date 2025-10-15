Economía

Petropar anuncia descuentos en combustibles, pero solo para funcionarios

La estatal Petropar informó que los funcionarios se verán beneficiados con una reducción de precios en sus combustibles, a través de la tarjeta Flota. Los nuevos precios están en vigor desde este octubre, pero solo en cuatro estaciones de servicio.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 10:39
Petropar Villa Elisa
Imagen ilustrativa de una estación de servicios de Petropar. Edgardo Romero

Funcionarios de Petropar accederán a un descuento en la compra de combustibles, según lo establecido en la resolución N° 875/25 del 9 de octubre de 2025. Los nuevos precios ya rigen desde este mes.

De acuerdo con el comunicado oficial, los empleados accederán a los siguientes precios a través de la tarjeta Flota:

  • Gasoil Porã: G 6.507
  • Gasoil Mbarete: G. 8.120
  • Nafta Kape 88: G. 5.459
  • Nafta Oikoite 93: G. 5.900
  • Nafta Aratirí: G. 7.230

La reducción de los precios va desde G. 200 hasta 500 por litro, según consta en la página oficial de la empresa estatal.

Lea más: Un año del contrato de Petropar y firma catarí: la dudosa garantía que la estatal sigue sin reclamar

Petropar anuncia descuentos en combustibles, pero solo para funcionarios
Petropar anuncia descuentos en combustibles, pero solo para funcionarios

Descuentos solo en cuatro estaciones de servicio

Estos precios preferenciales se aplican exclusivamente en cuatro estaciones de servicio Petropar ubicadas en:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • Concesionada en Villa Elisa
  • Concesionada en Mauricio José Troche
  • Concesionada ubicada en la avenida General Santos (Asunción)
  • Operador Tecnifrost S.A., sobre la avenida Molas López (Asunción)

Lea más: Petropar: Eddie Jara en Cancún mientras cañicultores endurecen protesta

La empresa aclaró que en el caso de las cargas realizadas en la estación de Mauricio José Troche, se sumará el costo adicional del flete.

Asimismo, Petropar recordó que las cargas efectuadas en otras estaciones de servicio se regirán por el precio de venta al público vigente.