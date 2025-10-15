Petropar anuncia descuentos en combustibles, pero solo para funcionarios

Funcionarios de Petropar accederán a un descuento en la compra de combustibles, según lo establecido en la resolución N° 875/25 del 9 de octubre de 2025. Los nuevos precios ya rigen desde este mes.
De acuerdo con el comunicado oficial, los empleados accederán a los siguientes precios a través de la tarjeta Flota:
- Gasoil Porã: G 6.507
- Gasoil Mbarete: G. 8.120
- Nafta Kape 88: G. 5.459
- Nafta Oikoite 93: G. 5.900
- Nafta Aratirí: G. 7.230
La reducción de los precios va desde G. 200 hasta 500 por litro, según consta en la página oficial de la empresa estatal.
Descuentos solo en cuatro estaciones de servicio
Estos precios preferenciales se aplican exclusivamente en cuatro estaciones de servicio Petropar ubicadas en:
- Concesionada en Villa Elisa
- Concesionada en Mauricio José Troche
- Concesionada ubicada en la avenida General Santos (Asunción)
- Operador Tecnifrost S.A., sobre la avenida Molas López (Asunción)
La empresa aclaró que en el caso de las cargas realizadas en la estación de Mauricio José Troche, se sumará el costo adicional del flete.
Asimismo, Petropar recordó que las cargas efectuadas en otras estaciones de servicio se regirán por el precio de venta al público vigente.