Petropar anuncia descuentos en combustibles, pero solo para funcionarios

Funcionarios de Petropar accederán a un descuento en la compra de combustibles, según lo establecido en la resolución N° 875/25 del 9 de octubre de 2025. Los nuevos precios ya rigen desde este mes.

De acuerdo con el comunicado oficial, los empleados accederán a los siguientes precios a través de la tarjeta Flota:

Gasoil Porã: G 6.507

Gasoil Mbarete: G. 8.120

Nafta Kape 88: G. 5.459

Nafta Oikoite 93: G. 5.900

Nafta Aratirí: G. 7.230

La reducción de los precios va desde G. 200 hasta 500 por litro, según consta en la página oficial de la empresa estatal.

Lea más: Un año del contrato de Petropar y firma catarí: la dudosa garantía que la estatal sigue sin reclamar

Descuentos solo en cuatro estaciones de servicio

Estos precios preferenciales se aplican exclusivamente en cuatro estaciones de servicio Petropar ubicadas en:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Concesionada en Villa Elisa

Concesionada en Mauricio José Troche

Concesionada ubicada en la avenida General Santos (Asunción)

Operador Tecnifrost S.A., sobre la avenida Molas López (Asunción)

Lea más: Petropar: Eddie Jara en Cancún mientras cañicultores endurecen protesta

La empresa aclaró que en el caso de las cargas realizadas en la estación de Mauricio José Troche, se sumará el costo adicional del flete.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Petropar recordó que las cargas efectuadas en otras estaciones de servicio se regirán por el precio de venta al público vigente.