Sinafocal capacita en manejo sanitario a pobladores de Guairá

Mujeres valientes lideran prácticas de castración y cuidado animal en curso del SINAFOCAL en Guairá

Los participantes en total 30, tienen clases teóricas en el oratorio San Blas y las prácticas en un establecimiento que se dedica a la cría de animales, especialmente bovino y porcino, donde aprendieron la aplicación de medicamentos, sanitación y castración, donde las mujeres sobresalieron por su dedicación y valentía para tomar el bisturí y proceder a la castración de un torito y dos lechoncitos.

El Dr. Roberto Alcaraz, profesor del curso, comentó que el programa incluye producción, nutrición, mejoramiento genético, sanitación, aplicación de medicamento, parto y castración de animales, especialmente bovino y porcino. Explicó que la castración de los animales se realiza para mejoramiento de la genética animal, que servirá en el futuro para engorde y venta de la carne.

Magdalena Galeano, de 26 años, jefa de hogar, comentó que tiene una pequeña granja y se dedica a la cría de gallinas y vaca lechera.

“En el curso aprendí mucho de cómo criar a mis animales, la vacunación y el cuidado de la vaca lechera para que el producto sea mejor para la venta. Agradezco por la oportunidad de capacitarme y ampliar mis conocimientos, es muy útil el curso”, dijo Galeano.

Higinio Villalba Rolón, de 50 años, de profesión carnicero, comentó que en el curso está aprendiendo sobre la cría de ganado, el engorde y la técnica del faenamiento.

“Soy carnicero y ahora ya sé cómo progresar en mi profesión. Acá aprendí mucho y estoy muy agradecido”, puntualizó.