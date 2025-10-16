Convocan al segundo paro nacional trans

Para mañana se tiene previsto realizar el segundo paro nacional trans, desde las 17:00, que tendrá lugar en la Plaza Italia de Asunción, ubicada en las calles 14 de mayo y Rodríguez de Francia.

El evento está organizado por la Mesa Nacional Trans Paraguay, que extiende la invitación a instituciones, organizaciones sociales, aliades y personas defensoras de derechos humanos en el marco del Día Nacional de Reconocimiento y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Trans, que se celebra el 17 de octubre.

Indican que durante la jornada principal se prevén actividades, entre ellas la entrega de notas al Presidente de la República, Santiago Peña, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Mario Varela, y a la Presidenta de la Comisión de Género del Senado, Lilian Samaniego.

Agregan que el encuentro culminará con un recorrido y un acto artístico “Travestis, Trans y Travos 2025”, un espacio de visibilidad, expresión y reivindicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Comunidad LGTBI denuncia en marcha del Orgullo que Estado paraguayo no garantiza derechos

Visibilizar derechos de personas trans

El objetivo de esta segunda edición del paro trans es visibilizar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos de las personas travestis, trans y travos, así como reclamar una Ley Integral Trans, el acceso a la educación, a la salud, al trabajo digno y a la protección de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También rechazan la violencia, la exclusión, el estigma, los discursos de odio y la discriminación institucional, denunciando todas las formas de agresión que afectan a las identidades trans en Paraguay. “Nuestra existencia es real y nuestros derechos se deben respetar. Japay Paraguay”, indican desde la organización.