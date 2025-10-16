Designan a exconcejal de Villeta como nuevo director en Sistema 911 de la Policía

En ejercicio de la Presidencia de la República, ante la ausencia temporal del mandatario Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana firmó el Decreto N.º 4763, mediante el cual se designa a Carlos Ramón Orué Giménez como nuevo director general de la Dirección General del Sistema 911 del Ministerio del Interior.

La resolución fue emitida el miércoles 15 de octubre de 2025, y oficializa el reemplazo de Carlos Hernán Escobar, a quien el Poder Ejecutivo agradeció los servicios prestados a la institución.

Seccionalero nuevo director

Orué Giménez es un conocido dirigente de base del Partido y exconcejal y expresidente de la Junta Municipal de Villeta. Su nombramiento se da en el marco de la sustitución temporal de funciones por parte del vicepresidente Alliana, debido al viaje oficial del presidente Peña.