Detenida por vender dos veces terreno en Carapeguá

La denuncia señala que Fidelina Rey López, quedó detenida este miércoles tras detectarse que poseía una orden de captura por incumplimiento del deber alimentario.

Sin embargo, la investigación principal apunta a un caso de estafa; habría vendido un terreno a Paulino Páez por G. 8 millones, pero al exigir la escrituración pública se descubrió que la propiedad ya estaba registrada a nombre de Dionicio Falcón Rodas.

La mujer, domiciliada en la compañía Espartillar, se presentó en la Comisaría 5ta. de Carapeguá para solicitar algunas documentaciones. En ese momento, al consultar su número de cédula en el sistema informático, se constató que tenía orden de captura por incumplimiento del deber alimentario y fue puesta a cargo del Juzgado de Garantías del distrito, a disposición del juez Hilario Bustos.

El juez indicó que la mujer declaró desconocer la existencia de la orden de captura, ya que se había mudado por motivos laborales a Villa Hayes.

Además, aclaró que la mujer está sometida a investigación por supuesta estafa, y no por incumplimiento del deber alimentario, señalando que posiblemente hubo un error en la carátula desde el Ministerio Público a la Policía Nacional.

Asimismo, el juez dispuso libertad ambulatoria para la mujer, con algunas medidas restrictivas, mientras avanza el proceso judicial.