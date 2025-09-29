Vehículo hurtado en Luque es incautado tras supuesto asalto en Carapeguá

El rodado había sido hurtado en la madrugada de hoy en la ciudad de Luque, Departamento Central, y trasladado hasta Carapeguá, donde presuntamente fue utilizado en un asalto a un funcionario de una farmacia local que llevaba consigo la recaudación del día. No obstante, sobre este supuesto hecho aún no se ha formalizado denuncia en la dependencia policial local.

Lea más: Carapeguá: “Comisario de Tablada” detenido por hurto y muerte de yegua

El vehículo recuperado corresponde a un Toyota IST, color negro, chapa N° HFD 370 Py, polarizado y con llantas deportivas, denunciado como hurtado por su propietaria, la ciudadana Clarisa Dahiana Sanabria Guzmán, de 25 años de edad. La sustracción se produjo en horas de la madrugada, entre las 01:00 y 04:00, según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría 60ª Central.

La recuperación se realizó durante un patrullaje preventivo encabezado por el jefe de la Comisaría 5ta., Comisario Principal Oscar Daniel Sequeira, quien, tras recibir la denuncia de que el vehículo llevaba más de dos horas estacionado en el barrio San Roque, se trasladó al lugar junto con otros efectivos policiales y verificó la chapa del automóvil. Mediante el sistema informático de la Policía Nacional, constató que se trataba del rodado denunciado como hurtado en Luque.

Lea más: Carapeguá: Policía incauta cuatro motocicletas sin documentos

Supuesto asalto

Con respecto al supuesto asalto ocurrido esta tarde en el barrio Virgen de Fátima, en el que resultó víctima un funcionario de una farmacia local que trasladaba la recaudación de los locales ubicados en Acahay y La Colmena, no se ha recibido ninguna denuncia formal hasta el momento, según informó el Jefe de Orden y Seguridad de la Dirección de la Policía Nacional de Paraguarí, comisario principal Milciades Candia,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, en tanto prosiguen las investigaciones para identificar a los responsables del hurto y del presunto atraco perpetrado en la zona