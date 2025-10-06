Carapeguá: Desconocidos ingresan a escuela y ocasionan destrozos en las aulas

La situación de hurto de la escuela preocupa a los padres de familia porque desde el sábado último observaron a personas sospechosas recorriendo el lugar y que una de ellas incluso habría ingresado a una vivienda cercana, de donde sustrajo machetes y cuchillos. Ante esta situación y al constatar que la institución fue visitada por extraños, los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases por temor y para resguardar la seguridad de los escolares.

El director la institución educativa, profesor Edgardo Ovidio García, informó que al llegar hoy a la escuela alrededor de las 6:00 se encontró con los materiales didácticos esparcidos por el suelo y varias aulas revueltas.

Comentó que se ingresó a cuatro salas. Dijo que al parecer el que ingresó buscaba dinero o algún objeto de valor, “aunque hasta el momento no sabemos si se llevaron algo de valor atendiendo a que hay docentes del turno tarde que aún no vieron si se llevó algo o no”.

El docente explicó que pidió a los padres del turno tarde acompañar a sus hijos a clases, ya que la mayoría de los alumnos vive entre dos y tres kilómetros de la institución, y el trayecto es un camino rural poco transitado, lo que representa un riesgo para que los niños se desplacen solos.

Piden resguardo policial

El director del colegio, García manifestó que piden a los efectivos de la Comisaría de Calixtro mayor acompañamiento policial para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. “Esta noche voy a quedarme junto con algunos padres para resguardar la escuela, porque no tenemos garantías”, señaló.

El director lamentó que, cuando los vecinos alertaron sobre la presencia de personas desconocidas merodeando la zona —e incluso sobre el ingreso a una vivienda para sustraer armas blancas—, el hecho fue minimizado por los agentes policiales, quienes alegaron que podría tratarse de una persona con trastornos mentales. “Sin embargo, entre la noche y la madrugada ya ingresaron a la institución y realizaron actos de vandalismo”, añadió.

Actualmente, los vecinos colaboran en la búsqueda de los que están creando zozobra en la comunidad, ya que en un matorral cercano se encontraron algunas prendas de vestir. No descartan que se trate de personas que ingresaron al lugar con fines delictivos, o que estén prófugo de la justicia o de alguien con problemas de salud mental. “Sea cual sea el caso, debe ser identificado y remitido ante las instancias competentes”, subrayó el educador.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía, mientras la comunidad educativa exige mayor presencia policial y medidas de seguridad en la zona.