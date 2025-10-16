PJC: detienen a un hombre y recuperan implementos agrícolas robados en San Pedro

El detenido durante el procedimiento fue identificado como Hugo Alfredo Venialgo Sanguina quien tenía en su poder implementos agrícolas robados que fueron incautados por los intervinientes.

“El señor Hugo Alfredo Venialgo Sanguina entregó en forma voluntaria cuatro antenas, tres monitores y dos tarjetas de memoria”, detalla un informe brindado por el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional en San Pedro, cuyos agentes llevaron a cabo el jueves la tarea de detención de persona y recuperación de lo robado en el barrio San Antonio de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Hurto ocurrió en Manitoba

De acuerdo con lo detallado por la Policía Nacional, el procedimiento se realizó en el marco investigativo de una causa abierta por Hurto en la colonia Manitoba, ubicada en Tacuatí.

La acción penal del caso está a cargo del fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, quien dispuso que el detenido sea derivado a la sede del Ministerio Público y luego pasó a guardar reclusión en la oficina de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional en Santa Rosa del Aguaray, según un boletín de la institución.