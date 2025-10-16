Temporal afectó Ayolas en la madrugada de este jueves

Hasta el momento no se reportaron daños materiales en viviendas, de acuerdo con los primeros datos recogidos. Sin embargo, la persistente caída de agua generó complicaciones en varios sectores de la ciudad.

Lea más: Dos mujeres fueron detenidas tras procedimiento de la SENAD en Misiones

El pronóstico meteorológico indica que las lluvias continuarán durante toda la jornada, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y 23 °C. Para este viernes también se prevén nuevas lluvias, con posibilidad de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Durante el pasado fin de semana, la zona ya había sido afectada por fuertes precipitaciones que provocaron daños materiales y la pérdida de cultivos de autoconsumo y comercialización. Como respuesta, la Junta Municipal de Ayolas declaró la emergencia distrital, con el objetivo de canalizar recursos para hacer frente a la situación.

El clima mejoraría durante el fin de semana, cuando se espera cielo despejado y temperaturas más agradables, entre los 17 °C y 25 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Intensas lluvias en Itapúa en el amanecer de este jueves