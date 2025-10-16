Dos mujeres fueron detenidas tras procedimiento de la SENAD en Misiones

Agentes especializados de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), regional Misiones, realizaron un operativo de allanamiento en el barrio Obrero de la ciudad de San Juan Bautista, donde fueron detenidas dos mujeres.

Las aprehedidas fueron identificadas como Ramona Rufina Narváez (35) y Micaela Alejandra Narváez Narváez (19). Durante el operativo se pudo incautar 69,5 gramos de supuesta cocaína distribuidos en 72 dosis pequeñas y 3 dosis medianas.

Lea más: Reiteran pedido de instalar una oficina Antinarcóticos en Misiones tras recientes operativos

Además, dinero en efectivo por la cantidad de G. 367.000 y un aparato celular. La agente fiscal interina de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Mirtha Valle, encabezó el procedimiento.

Al respecto, Ramona Rufina Narváez había sido aprehendida el 7 de junio del corriente año junto a su pareja, Jorge Diosnel Figueredo Giménez, ocasión en la que se incautaron 17,4 gramos de supuesta cocaína tipo crack, y el operativo fue encabezado por los agentes de Inteligencia del Departamento de Antinarcóticos, la jueza penal de Garantías Dora Maciel y la Unidad Fiscal Especializada en la lucha contra el Narcotráfico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, llama poderosamente la atención que cuatro meses después del operativo, la misma persona sea detenida nuevamente por posesión de supuesta cocaína, y ahora con una dosis mucho mayor que la primera vez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ahondar más sobre este caso, intentamos dialogar con el agente fiscal titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Raúl Agüero, pero su asistente nos informó que se encuentra de vacaciones.